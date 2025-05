Conte suona la carica: “Non è stato facile”. E sul futuro…

È scudetto! Ecco le parole di mister Antonio Conte dopo la vittoria contro il Cagliari, valsa il quarto tricolore della storia del Napoli.

Triplice fischio al Maradona, è fatta: il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Le reti di Scott McTominay e Romelu Lukaku hanno ipotecato il tricolore targato Antonio Conte. Proprio il mister del Napoli, assieme al capitano Giovanni Di Lorenzo, ha parlato nel post partita a Dazn dopo il traguardo tagliato.

Dopo la vittoria con il Cagliari, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha commentato a caldo la partita:

“Oggi è stato difficile arrivare allo stadio, non so quanta gente c’era. Non era facile vincere ma siamo veramente contenti . I ragazzi hanno voluto rimettersi in gioco, soprattutto chi aveva vinto due anni fa e chi l’anno scorso è rimasto deluso”

L’allenatore ha poi sottolineato quanto questo campionato e questo trionfo siano stati davvero complicati:

“Sicuramente è stato il più inaspettato, il più difficile, il più stimolante: è stata un sfida. Venire a Napoli dopo un decimo posto e cercare di sistemare il tutto, cercando di mantenere chi voleva andare via non è stato facile. Se guardiamo i primi risultati ed adesso ci vediamo campioni vuol dire che siamo stati davvero straordinari. Vincere qui è difficilissimo in così poco tempo, non siamo partiti con un club che parte sempre per vincere“