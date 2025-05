22 minuti da brividi: ansia Napoli, McTominay sempre decisivo. Azzurri in testa!

E’ terminato il primo tempo di Napoli Cagliari e ancora una volta Scott McTominay ha dato respiro ai tifosi azzurri.

Sono terminati i primi 45 minuti di Como Inter e Napoli Cagliari, anticipi di questo ultimo turno di serie A. Al momento sia Napoli che Inter sono in vantaggio con il Como che è anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Pepe Reina, uscito in maniera maldestra su Taremi e l’arbitro ha concesso cosi il rosso dopo uno sguardo al Var.

Per i tifosi del Napoli però sono stati 22 minuti di tensione, 22 minuti con l’Inter in testa alla classifica e una gara che faticava a sbloccarsi. Il club nerazzurro ha segnato al minuto 20 con la rete di De Vrij, sempre decisivo su calcio da fermo e tra i tifosi c’è stato qualche momento di tensione con la gara del Maradona che invece faticava a sbloccarsi.

Napoli Cagliari, è decisivo ancora lui: Scott McTominay!

Dal minuto 20 al minuto 42, per questo periodo di tempo l’Inter è stata avanti in classifica ma ancora una volta il club azzurro ha sbloccato la gara, o meglio è stato ancora una volta lui, l’uomo della provvidenza Scott McTominay. Il giocatore scozzese, decisivo per tutta la stagione, ha ancora sbloccato la gara e rischia di regalare 3 punti fondamentali al club azzurro.

Altri 45 minuti di sofferenza e poi potrà esplodere la gioia, il Maradona è pronto a festeggiare e manca sempre meno ad una vittoria che porterebbe il quarto storico scudetto.