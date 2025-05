“Portiamoli alla vittoria”: iniziativa super sugli spalti in Napoli-Cagliari, cosa succederà

A poco più di ventiquattro ore dalla sfida tra il Napoli e il Cagliari, spunta l’iniziativa da parte del tifo organizzato: il colpo d’occhio sarà emozionante.

Napoli si prepara a una partita che potrebbe scrivere una pagina importante della storia del club partenopeo. Contro il Cagliari, la squadra partenopea è chiamata a portare a casa i tre punti per laurearsi matematicamente campione d’Italia, a discapito dell’Inter che a sua volta scenderà in campo contro il Como nell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà una bolgia che cercherà di essere l’uomo in più in campo per gli uomini di Antonio Conte, che hanno tra le mani un’occasione storica e irripetibile. Il colpo d’occhio previsto è tra quelli più emozionanti e a confermarlo è l’appello lanciato dalla Curva A alla vigilia dell’attesissimo match Scudetto contro il Cagliari.

Verso Napoli – Cagliari: l’appello della Curva A in vista del match Scudetto

A Napoli cresce sempre più l’attesa per il calcio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Cagliari, in programma alle ore 20:45 di venerdì.

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa odierna, ha ribadito l’importanza di un supporto di una piazza come quella partenopea, che ha davvero pochi eguali. Ed è lo stesso tifo organizzato a lanciare l’appello in vista della sfida di domani.

“Indossa la maglia, la sciarpa. Porta una bandiera (rigorosamente nei colori sociali”, recita il manifesto che in queste ore sta circolando sui social. “Con il nostro amore portiamo il Napoli alla vittoria”, il messaggio della Curva A, che preannuncia un colpo d’occhio davvero fantastico in vista dell’attesissima sfida tra il Napoli e il Cagliari che potrebbe valere la vittoria dello Scudetto.