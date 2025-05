Napoli, Manfredi: “Ho parlato con Conte, per la festa scudetto ho fatto una promessa”

Il primo cittadino napoletano ha parlato del futuro ma anche del presente, con la probabile festa scudetto tra poche ore.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti argomenti trattati, il primo cittadino napoletano ha ovviamente parlato di Antonio Conte e della squadra azzurra, ma anche della festa scudetto e del progetto relativo al restyling dello stadio Diego Armando Maradona.

“Un grande professionista che pretende il massimo da sé e dagli altri. Ci ho parlato più volte e ho potuto constatare che è rimasto colpito dalla passione di questa città e ha voluto viverla insieme alla famiglia. Napoli ha bisogno di personalità di questo tipo”, ha dichiarato Manfredi in merito ad Antonio Conte.

Interrogato su chi siano i suoi giocatori preferiti, Gaetano Manfredi ha fatto due nomi in particolare.

“Non c’è alcun dubbio che l’esempio costante lo dia il capitano Di Lorenzo, sempre presente e sempre pronto ad aiutare i compagni. Poi McTominay è stato un acquisto straordinario”, ha commentato il sindaco di Napoli.

Napoli, festa scudetto e restyling del Maradona: le parole del sindaco

Domani sera il Napoli affronterà, come tutti sappiamo, il Cagliari in quello che potrebbe diventare un match storico per l’intera città. Gaetano Manfredi ha commentato il piano per l’eventuale festa scudetto, e anche il progetto relativo alla riqualificazione dello stadio.