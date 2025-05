Il tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte, ha mandato un messaggio speciale alla città, alla vigilia di un appuntamento che può essere storico per la storia del club.

Un finale di stagione carico di emozioni per il Napoli e il suo popolo. La sfida contro il Cagliari potrebbe scrivere una pagina di storia davvero importante per la società azzurra, che vede lo Scudetto lontano di appena una vittoria. In un momento decisivo per il club, arriva un messaggio toccante, da parte di Antonio Conte, rivolto alla tifoseria partenopea, capace di rimanere vicina alla squadra anche nei momenti più complicati.

Conte in conferenza sui tifosi napoletani: “Abbiamo avuto tutto da voi”

Nel corso della conferenza stampa odierna (clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali), Antonio Conte ha parlato anche dei tifosi di fede azzurra.

“Dire qualcosa al tifoso napoletano mi risulta difficile”, ha esordito. Un riconoscimento chiaro verso un pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. “Durante l’anno ho sempre detto che possono cambiare calciatori, allenatori e presidenti, ma ciò che non cambierà mai è la passione di questa città”, ha proseguito, evidenziando il valore unico del tifo napoletano.

“Abbiamo avuto tutto da parte loro, con grande vicinanza nei momenti positivi e anche in quelli difficili. Quello che mi sento di dire è di continuare a essere quello che sono”.