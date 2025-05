Gesto assurdo di Martinez in Inter-Lazio, a Napoli invocano la prova tv: cos’è successo

Fa discutere quanto accaduto nel corso di Inter-Lazio: un gesto da parte del nerazzurro sta divenendo virale tra i tifosi sulla rete.

Un testa a testa che, come preventivato, è destinato a decidersi soltanto all’ultima giornata. Il tanto atteso verdetto Scudetto arriverà venerdì, con il Napoli chiamato ai tre punti per laurearsi campione d’Italia, senza fare troppi calcoli su ciò che avverrà tra Como e Inter. Lo sa benissimo Antonio Conte, che nel corso della conferenza stampa odierna ha sottolineato il concetto di un lavoro che va portato a termine (clicca qui per leggere le parole del tecnico).

Il risultato della sfida contro il Cagliari decreterà dunque la vincitrice tra Napoli e Inter, con un duello che ha riservato anche dei botta e risposta distanza tra le due compagini. Molti sono gli episodi che hanno alimentato una rivalità sportiva, già accentuata di per se considerando quella che è la posta in palio. L’ultimo riguarda il portiere nerazzurro Josep Martinez che, stando a quanto testimoniato dalle immagini di DAZN, si è reso protagonista di un gesto discutibile, che ricorda quanto già fatto in passato dall’ex allenatore dell’Inter, José Mourinho.

Inter, polemiche per il gesto delle manette di Martinez: la ricostruzione

Il gesto delle manette fatto da Josep Martinez, portiere di proprietà dell’Inter, in occasione della sfida tra la sua Inter e la Lazio, nell’ultima giornata, sta facendo discutere e non poco tra i tifosi.

I giocatori dell’Inter, in particolare hanno protestato molto quando il direttore di gara Chiffi è stato richiamato al VAR per rivedere l’episodio che ha poi portato al calcio di rigore fischiato per la Lazio, successivamente realizzato da Pedro. Tra i più attivi nelle proteste c’era Josep Martinez: il secondo portiere nerazzurro, individuato dalle telecamere di DAZN, ha mimato il gesto delle manette.

Napoli – Inter, attesa per il verdetto Scudetto

Mancano ormai poche ore e si saprà chi tra il Napoli e l’Inter si porterà lo Scudetto per il campionato di Serie A 2024-2025.

Il club azzurro ha tra le proprie mani un matchpoint che va conquistato sul campo, contro un Cagliari che ha già annunciato che, nonostante la salvezza raggiunta nello scorso turno di campionato, non andrà a Fuorigrotta per sfigurare. Le motivazioni per i partenopei, però, sono enormi e tutta la città invoca una vittoria che consegnerebbe Antonio Conte tra le braccia dell’ennesima impresa della sua carriera.