“Devo fare attenzione”: Conte a muso duro sulle polemiche arbitrali

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa odierna, ha spiegato anche il suo punto di vista in seguito agli ultimi episodi arbitrali.

Ogni dettaglio sarà fondamentale per fare in modo che alla fine il Napoli possa portarsi a casa uno Scudetto che sarebbe senza ombra di dubbi storico. Bastano tre punti ai partenopei per celebrare un successo che scatenerebbe immediatamente una città intera, che tra attesa e scaramanzia vede sempre più avvicinarsi la sfida contro il Cagliari.

“Il lavoro va finito”, ha sottolineato Antonio Conte nella conferenza stampa di quest’oggi (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). Nel corso del suo intervento, il tecnico leccese si è anche soffermato sulle polemiche arbitrali.

Conferenza stampa Conte, le parole del tecnico sul VAR

Antonio Conte ribadisce la necessità di lavorare sul VAR, con l’obiettivo di migliorarlo e di renderlo sempre più utili in sede di decisioni in campo.

Queste le parole dell’allenatore azzurro a tal riguardo: