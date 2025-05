De Bruyne-Napoli, segnali incoraggianti: il belga ha trovato casa in città

Segnali positivi da parte dell’entourage del centrocampista belga, ecco a che punto è la trattativa con il Napoli.

La trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne procede spedita. Aurelio De Laurentiis vuole regalare alla città il fuoriclasse belga e sta lavorando duramente per convincerlo a trasferirsi in Italia.

Un’operazione certamente non semplice, per via dei costi che il centrocampista ed il suo entourage chiedono alla società partenopea, e anche per via della concorrenza che arriva dagli Stati Uniti. Il Napoli, però, crede nella riuscita del progetto, per il quale arrivano segnali molto incoraggianti.

De Bruyne, trattativa avanzata: la rivelazione

Uno di questi arriva dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, che rivela le intenzioni di De Bruyne. Come raccontato dal quotidiano il centrocampista belga, in attesa di un accordo economico col Napoli, avrebbe già trovato casa nel cuore della città.