Abbraccio con i tifosi: immagini imperdibili di Neres da Castel Volturno – VIDEO

Grande entusiasmo a Castel Volturno in seguito alla conferenza stampa di Antonio Conte: le immagini che arrivano sono da pelle d’oca.

In casa Napoli sale la febbre Scudetto. Mancano poco più di ventiquattro ore al fischio d’inizio della sfida contro il Cagliari che, nel caso in cui dovessero arrivare i tre punti, consegnerebbe il Tricolore ad Antonio Conte e alla sua squadra. Uno scenario che sta paralizzando un’intera città, che intanto si prepara all’eventuale festa tra entusiasmo e, soprattutto, tanta scaramanzia.

Sostegno – sottolineato dallo stesso Conte in conferenza stampa – che non è mancato nemmeno quest’oggi a Castel Volturno, dove tanti tifosi hanno accolto l’abbraccio caloroso di David Neres e Tommaso Starace, oltre che dello stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Entusiasmo a Castel Volturno: cosa succede con Neres

Ambiente da pelle d’oca a Castel Volturno quest’oggi, dove tantissimi tifosi non hanno sprecato occasione per sostenere i propri beniamini.

Particolarmente caloroso l’abbraccio riservato in particolare da Antonio Conte, David Neres e Tommaso Starace all’esterno del centro sportivo. Queste le immagini che in questi minuti stanno divenendo virali e che vedono come protagonista David Neres: