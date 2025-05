Scontro totale tra De Laurentiis e Marotta, si accende la corsa Scudetto: cosa è successo

Scontro ADL-Marotta sulla data degli ultimi 90 minuti di Serie A, veleni in Lega Serie A.

Oltre alle polemiche arbitrali di questi giorni, la tensione continua a salire in vista dell’ultima giornata di campionato, che potrebbe decidere la corsa scudetto tra Napoli e Inter. Un vero e proprio scontro a distanza tra i patron delle due compagini che hanno messo a dura prova la pazienza del Presidente Simonelli.

Testa a testa Napoli-Inter: la Lega risponde

Come riportato da “Il Giornale” la richiesta dei due club mirava a ottenere un giorno specifico differente per tutelare le esigenze delle proprie compagini. Non a caso, è stata presentata una lettera “aggressiva” da parte di De Laurentiis che spingeva per scendere in campo domenica. Discorso diverso, per Marotta che ha chiesto (vanamente) di fissare la partita giovedì. Nonostante l’insistenza dei due club, il presidente del Consiglio di Lega, Simonelli, e l’ad Luigi De Siervo hanno confermato la decisione: le gare si giocheranno venerdì 23 maggio alle 20:45.

Una decisione presa per garantire massima equità nella corsa scudetto tra Napoli e Inter, che si contenderanno il titolo all’ultima giornata. Entrambe le squadre scenderanno in campo il 23 maggio in perfetta sincronia, evitando qualsiasi vantaggio psicologico legato al risultato dell’altra. Lo scenario resta apertissimo e ricco di tensione. Del resto ci avviciniamo a un finale di stagione dall’enorme peso storico.

Nel caso in cui le due squadre dovessero chiudere a pari punti, lo scudetto verrebbe deciso da uno spareggio secco già fissato al 26 maggio. In definitiva, lo scenario resta aperto e carico di tensione. Napoli e Inter, intanto, si preparano a un finale incandescente.