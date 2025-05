Napoli, la Lega ha preparato solo la premiazione al Maradona: ecco come verrà gestita

La Lega organizza la cerimonia solo a Napoli, ecco cosa accadrà nel caso di vittoria dell’Inter: i dettagli.

Venerdì sera si scopre, con molta probabilità il prossimo campione d’Italia. Napoli e Inter si giocheranno il campionato contro Cagliari e Como, e lo faranno in contemporanea in una serata che quasi sicuramente sarà decisiva.

Certo, l’ipotesi spareggio è ancora viva e tutto può ancora accadere, ma nessuno può farsi cogliere impreparato in vista di un’eventuale festa. E se, quindi, il Napoli sta progettando la festa scudetto da svolgere in giro per le strade della città, con maxischermo strade chiuse ed eventuale autobus scoperto, anche la Lega sta lavorando in tal senso.

Napoli, una sola premiazione: ecco cosa accadrà

C’è, però, un’indiscrezione riportata da La Gazzetta dello Sport che, in effetti, stupisce. Come riportato dal quotidiano la Lega avrebbe preparato e organizzato la cerimonia di consegna del trofeo della Serie A soltanto per lo stadio Diego Armando Maradona. Non ci saranno quindi due coppe e due palchi ma soltanto uno, a Napoli. Cosa succederà, quindi, se dovesse trionfare l’Inter?