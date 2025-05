Napoli-Cagliari, settore ospiti aperto ai napoletani? Ecco quando si deciderà

Tutto sospeso in attesa di una decisione ufficiale, cresce la tensione in vista di Napoli-Cagliari.

Il pomeriggio di ieri è stato, indubbiamente, caratterizzato dal caos relativo alla vendita dei tagliandi per assistere a Napoli-Cagliari. Quasi mezzo milione di persona in coda sul portale di vendita dei biglietti e fuori le ricevitorie, tutti alla ricerca di un posto nello stadio Diego Armando Maradona.

Inevitabile la polemica dei tifosi azzurri che, come spesso è accaduto negli ultimi tre anni, si sono ritrovato a fare file interminabili e a dover subire i numerosi bug di un sito chiaramente sovraffollato. D questo è nata la proposta di aprire il settore ospiti anche ai tifosi del Napoli, considerando la probabile poca affluenza dei sostenitori sardi.

Il Cagliari, ormai salvo, potrebbe quindi non vedere i propri tifosi nello stadio Diego Armando Maradona venerdì sera, ma è ancora tutto da decidere. L’edizione odierna de La Repubblica analizza la situazione e riporta anche le tempistiche relative alla possibile decisione.

“La vendita dei biglietti del settore ospiti, circa 3.000 posti, è momentaneamente sospesa in attesa delle decisioni delle autorità competenti. Non è escluso che il settore, in caso di scarsa richiesta dei tifosi del Cagliari, che ha gia ottenuto la salvezza, possa essere riservato ai tifosi partenopei. Si deciderà solo nei prossimi giorni anche perché la due tifoserie sono venute spesso a contatto negli ultimi periodi e non si amano dal 1997″, scrive il quotidiano.