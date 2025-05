De Bruyne, il Napoli non molla: le cifre dell’offerta di De Laurentiis

Il patron azzurro pensa in grande e spara cifre grosse, la situazione sulle voci di mercato del Napoli.

A pochi giorni dal match finale della stagione del Napoli, la dirigenza azzurra è comunque concentrata anche sul futuro. Contro il Cagliari gli uomini di Antonio Conte giocheranno per il titolo in quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria finale. Servirà vincere per garantirsi un titolo che ad inizio stagione sembrava utopia.

Nel frattempo, però Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna lavorano sul mercato per programmare la prossima stagione. Gli impegni moltiplicati mettono la dirigenza azzurra con le spalle al muro, costretti ad investire per poter affrontare la prossima stagione al meglio.

Napoli-De Bruyne, De Laurentiis spara alto

Tra i vari nomi è spuntato, ormai è di dominio pubblico, quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga lascerà il Manchester City a fine stagione, ragion per cui il Napoli lo ha messo nel mirino come colpo dell’estate. A parametro zero sarebbe un affare per Aurelio De Laurentiis che, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, sarebbe quindi disposto ad offrirgli un contratto piuttosto ricco. Non molla quindi la presa il presidente del Napoli, che avrebbe pensato a cifre alte.

“Capitolo a parte per gli svincolati di lusso Kevin De Bruyne (33) e Jonathan David (25). Il centrocampista del Manchester City ha confermato l’intenzione di sciogliere le riserve sul suo futuro a inizio giugno, dopo 10 anni passati con i Citizens in cui ha vinto di tutto e di più. De Laurentiis è pronto ad un sacrificio per Kevin, con un biennale da 8 milioni per il belga“, scrive il quotidiano.