Clamoroso Napoli, un top player è stato offerto al club: sta accadendo in queste ore

Sono ore molto calde in casa Napoli. Infatti, un big europeo sarebbe stato offerto al club azzurro negli ultimi giorni.

In casa Napoli c’è moltissima apprensione in vista dello Scudetto, ma in realtà la dirigenza sarebbe concentrata anche sull’immediato futuro. Tra i temi più caldi, c’è ovviamente quello legato al mercato estivo che avrà certamente il club azzurro come protagonista. La volontà è quella di costruire una squadra all’altezza, motivo per il quale si starebbero seguendo profili importanti. Nelle ultime ore, un noto big è stato offerto alla società.

Chiesa offerto al Napoli: può lasciare il Liverpool dopo una stagione

Federico Chiesa prepara il grande ritorno in Serie A. Dopo esser stato scaricato dalla Juventus, il calciatore italiano ha “tentato” una nuova esperienza in Premier League con la maglia del Liverpool, la quale però non è stata eclatante. Infatti, i continui problemi fisici e il poco spazio a disposizione hanno creato situazioni scomode all’ex Fiorentina.

A tal proposito, da tempo ormai, si parla del possibile addio di Federico Chiesa al Liverpool. Quest’ultimo, potrebbe lasciare la Premier League dopo una sola stagione, facendo così ritorno nel massimo campionato italiano. Sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale segue da tempo il giocatore.

Come riportato da Nicolò Schira, tramite il proprio profilo “X” Federico Chiesa sarebbe stato offerto al Napoli negli ultimi giorni. I Reds avrebbero così deciso di “scaricare l’italiano per permettergli di tornare a brillare in Italia. Resta da capire la reazione del club azzurro a tale proposta.