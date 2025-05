Buongiorno: “Scudetto? Il pallone non dovrà scottare al Maradona. Il Cagliari è tosto”, poi l’annuncio sul rientro

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Cagliari che sarà decisivo per lo Scudetto.

Manca sempre meno alla prossima sfida contro il Cagliari. Al Maradona, il Napoli potrebbe alzare al cielo il quarto Scudetto in caso di risultato positivo. Intanto, però, a Castel Volturno c’è un unico pensiero: preparare al meglio la sfida contro i sardi. A tal proposito, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio CRC” analizzando l’ultimo impegno presente nel calendario azzurro: la sfida contro il Cagliari. Il calciatore, da tempo infortunato, ha toccato diversi temi importanti. Di seguito le sue parole.

“Il pallone non deve scottare, devo esserci solo emozioni molto positive. Dobbiamo fare tutto per raggiungere ciò che vogliamo. Questa partita si prepara da sola, ma avendo la carica giusta. Dovremo imporre da subito il nostro gioco, in modo tale da avere il controllo della situazione”.

Sui tifosi: “Loro sono stati presenti dal primo giorno. Ci hanno sempre mostrato la loro vicinanza, motivo per il quale si faranno sentire anche contro il Cagliari. Al Maradona ci saranno 50mila tifosi per sostenerci”.

Sul Cagliari: “Sarà una partita molto tosta. Hanno raggiunto da poco la salvezza dopo partite toste. Sono sicuro che ci saranno tanti scontro individuali. Non sarà di certo una partita semplice”.