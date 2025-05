Tifosi Napoli, proteste per una mossa delle forze dell’ordine: cosa è accaduto a Parma

Serie A, Parma Napoli 0-0: la decisione delle forze dell’ordine ha scatenato le proteste dei tifosi partenopei.

La 37esima giornata di Serie A 2024/25 è destinata ad entrare nei libri di storia del calcio italiano. Dopo 15 anni sono state ben 9 le partite in contemporanea con tanti posti in ballo in chiave scudetto, Champions e salvezza.

Parma Napoli 0-0, ecco cos’è successo al Tardini

Il pareggio dell’Inter contro la Lazio ha affievolito la mancata vittoria del Napoli, contro il Parma. Gli azzurri, così, rimangono così primo in classifica a quota 79 punti, a +1 sull’Inter. Dopo il triplice fischio, però, i tifosi del Napoli non hanno accolto la decisione delle forze dell’ordine.

I tifosi partenopei sono rimasti bloccati dietro ai cancelli e si sono lamentati per il troppo tempo passato all’interno dello stadio Tardini. Fortunatamente il problema è rientrato da lì ad un quarto d’ora con l’apertura dei cancelli e la conseguente circolazione della folla.