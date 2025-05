Buongiorno da leader sui social, spunta il commento di Izzo: è da pelle d’oca – FOTO

Alessandro Buongiorno lancia un messaggio forte e chiaro sui social: spunta il commento da pelle d’oca del napoletano Armando Izzo.

Aria di grande attesa e speranza in casa Napoli, per quello che Antonio Conte ha definito come ciliegina da mettere sulla torta. Mancano tre punti per rendere effettivo un sogno, un traguardo che avrebbe sicuramente dell’incredibile, se si considera ciò che si viveva all’ombra del Vesuvio appena dodici mesi fa.

È il momento giusto, il medesimo, per dimostrare una volta e per tutte che questo Scudetto gli azzurri se lo meritano, considerando anche quelle che sono state le tantissime vicissitudini di questi mesi, tra infermeria e calciomercato. Lo sa bene anche Alessandro Buongiorno, che in serata ha pubblicato un post bellissimo, scatenando anche la reazione di un napoletano doc come Armando Izzo, difensore di proprietà del Monza.

Retroscena Napoli, Izzo risponde a Buongiorno: il commento è imperdibile

Armando Izzo risponde ad Alessandro Buongiorno e lo fa con un commento che dimostra tutta la sua fierezza nell’essere napoletano.

In particolare, il centrale ex Torino ha pubblicato un post con una didascalia molto eloquente: “E TU NON DEVI MOLLARE…”. Immediata la risposta di Izzo (allegata nella foto sovrastante), che ha infiammato la reazione da parte di tantissimi cuori azzurri.