Annunciato l’addio al calcio: il comunicato spezza il cuore a tutta Napoli

Grande tristezza e nostalgia in casa Napoli per l’annuncio del ritiro del grande beniamino di tutti i tifosi di fede partenopea.

Ci sono tanti giocatori che, anche se sono passati tanti anni dal loro addio, resteranno per sempre nel cuore dei tifosi del Napoli. Questi ultimi sono riconosciuti all’unanimità come tra i più passionali, capaci di dare una quantità di affetto davvero importante per chi onora la maglia partenopea. Soprattutto negli ultimi anni, sono diverse le figure che si sono legate in maniera indissolubile a tutto il tifo azzurro e che nel corso del tempo hanno palesato tutto l’amore per i colori del club napoletano.

È il caso di un grande ex come José Maria Callejon: l’ex numero 7 partenopeo, che ha registrato in maglia Napoli numeri davvero impressionanti, è pronto a dire addio al mondo del calcio. Una notizia, arrivata in queste ore, che ha praticamente gelato tutti coloro che lo hanno amato nel corso della sua lunga permanenza all’ombra del Vesuvio, dove si è contraddistinto per il suo carattere da leader e per dei gesti che resteranno impressi nella mente di tutta Napoli, come la scelta di continuare a giocare i suoi ultimi due mesi in azzurro a costo zero (il suo contratto scadeva nella stagione prolungata a causa dell’emergenza da Covid – 19).

L’ex Napoli Callejon dice addio al calcio: c’è il comunicato

José Maria Callejon appende gli scarpini al chiodo e lascia il mondo del calcio, almeno da giocatore: questo è quanto comunicato dal Marbella, club in cui milita attualmente.

“Noi ci giochiamo la vita e onoriamo la storia, Callejon si ritira”, ha scritto il club a tal riguardo. Una frase che è stato un vero e proprio colpo al cuore per tutti quei tifosi che lo hanno amato nel corso di questi anni. Lo spagnolo, infatti, è stato un grande simbolo del club partenopeo: uno Scudetto soltanto sfiorato nel 2018 con Maurizio Sarri in panchina, le due Coppe Italia e la Supercoppa Italiana conquistate durante la sua permanenza al Napoli sono un bottino davvero importante per l’esterno spagnolo, che resterà sempre nel cuore dei tifosi partenopei.