Tensione prima di Parma-Napoli: tifosi azzurri aggrediti

Tensione altissima prima del match al Tardini tra Parma e Napoli: intimidazioni e aggressione contro i napoletani

La partita valida per la trentasettesima giornata di campionato, che può valere uno Scudetto, si preannuncia tutt’altro che di facile gestione. Sul campo, lo scontro vede fronteggiarsi una squadra che ha bisogno di lottare per la salvezza e un’altra a caccia di 3 punti utili a mantenersi in vetta alla classificia.

Al Tardini di Parma, però, si respira un’aria tesa anche sugli spalti. Quella delle grandi occasioni sì, ma anche molto nervosa, come testimoniano alcune immagini riportate della nostra redazione.

Parma-Napoli, agressione dei tifosi di casa: l’accaduto

C’è stato un contatto tra la tifoseria del Parma e quella del Napoli, poiché l’ingresso ai settori del Tardini è praticamente identico. Gli steward hanno provato a mantenere le parti distanti, ma qualche testa calda ha iniziato ad intimidire e provocare i supporter azzurri regolarmente muniti di biglietti.

Le prime aggressioni sono partite a 2 ore dal fischio d’inizio, e sono state di natura verbale da quanto abbiamo raccolto attraverso i nostri inviati. Tentata anche una carica contro i tifosi del Napoli, spenta poi dalle autorità presenti fuori lo stadio. I contatti sono avvenuti con ultras dei Ducali e famiglie azzurre.

Non c’è stato contatto con gli Ultras napoletani. Oltre a minacce come “Questo sarà il vostro inferno“, si sente urlare da qualche tifoso anche qualche frase discriminatoria come “Voi non siete italiani“.

Scontri tifosi Parma-Napoli, la situazione ora

Steward e autorità all’interno dello stadio hanno immediatamente consentito l’ingresso ai tifosi del Napoli all’interno delle mura del Tardini per evitare scontri fisici. Al momento, quindi, la situazione sembra essere nuovamente sotto controllo e il pericolo di violenti scontri fisici sembra scongiurato almeno per ora.

Momenti ad altissima tensione, in una giornata che sarebbe dovuta essere di festa, ma si prospetta tutt’altra che una semplice e magnifica serata. Le forze dell’ordine sono allertate: l’accoglienza di Parma per i napoletani non è stata delle migliori.

Doveva essere soltanto una festa di calcio, ma questa giornata ha mostrato anche il lato negativo di questo sport. Speriamo che l’atmosfera migliori con il passare dei minuti e permetta di poter godere con tranquillità questa gara ai tifosi del Napoli, oltre che di uscire senza alcun problema dallo stadio al termine del match.