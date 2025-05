Scudetto a Inter o Napoli, Serie A costretta a risolvere un problema alla 38ª giornata

Il trofeo della Lega Serie A dovrà essere alzato alla 38ª giornata di Serie A: ecco la richiesta speciale per Inter e Napoli

Lo straordinario duello tra Inter e Napoli ha costretto la Lega Serie A ha trovare la miglior soluzione per la consegna del trofeo alle due squadre. Infatti, la lotta punto a punto si potrebbe sciogliere direttamente all’ultimo turno di campionato a disposizione.

C’è un solo caso possibile per cui con una giornata d’anticipo una squadra sarà certa di trionfare e sarebbe il Napoli, ma solo se dovesse trovare tre punti a Parma e di conseguenza l’Inter perde contro la Lazio. Incastro di vittoria e sconfitta, non impossibile, ma di certo non banale.

Inter o Napoli, ecco la Coppa Campioni d’Italia a chi andrà

La Lega Serie A è stata costretta a risolvere un rebus logistico: essere pronta ad ogni evenienza e al successo dell’una o dell’altra squadra. Di conseguenza, per l’ultima giornata, in caso ancora di incertezza, sarà necessario portare la Coppa Campioni d’Italia in entrambi i campi di calcio dove si disputeranno le rispettive partite.

Infatti, come sottolinea l’edizione odierna del Mattino, la Iaco Group, l’azienda chiamata a produrre medaglie, trofei e gadget delle celebrazioni, ha dovuto produrre due modelli della Coppa Campioni d’Italia, una con l’incisione “Napoli” e l’altra con l’incisione “Inter”.

Ovviamente, la Iaco Group ha dovuto anche le medaglie che andranno ai tesserati delle due formazioni in lotta per lo Scudetto. Dunque, se la prossima settimana Inter e Napoli dovessero ancora giocarsi il tricolore, entrambi i modelli dei trofei saranno presenti al Sinigaglia di Como e al Maradona di Napoli.

L’azienda produttrice di trofei è la stessa che realizza la Coppa Italia, la Supercoppa, ma anche la coppa Henri Delaunay (il trofeo dell’Europeo) e il trofeo della Nations League. La Iaco Group è campana, precisamente opera ad Avellino, ed è ormai un punto di riferimento da anni per la Lega Serie A e per l’UEFA.