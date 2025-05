Raspadori svela la strategia del Napoli: lo ha detto in diretta

Serie A, Parma Napoli: ecco le parole di Giacomo Raspadori a Dazn prima dell’inizio della gara del Tardini.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo al Tardini di Parma per provare a strappare 3 punti fondamentali per inseguire il sogno del quarto scudetto. D’altro canto ci sarà il club crociato che continua a sperare nella salvezza. Ai microfoni di Dazn, prima dell’inizio della gara, Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Raspadori: “Parma? Non vediamo l’ora di scendere in campo”

Sull’opportunità di giocare partite di questo tipo:

“Non si può che essere felici nel giocare questo tipo di partite. Ci siamo preparati nel migliore dei modi, non vediamo l’ora di scendere in campo“.

Rispetto al match in contemporanea tra Inter e Lazio:

“Inter-Lazio? Noi ci isoleremo, sappiamo che è importante per tutti. Anche per chi gioca per salvarsi. Sono le partite in cui c’è più attenzione e pressione queste. È il bello di questo sport.”.

In merito alla strategia che adotteranno gli azzurri, Raspadori ha affermato: