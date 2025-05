Parma-Napoli, infortunio durante il match: non ce la fa il calciatore

Serie A, Parma Napoli in corso: infortunio per il giocatore in campo al Tardini e sostituzione forzata.

Il secondo tempo tra Parma e Napoli è in corso con il risultato bloccato sullo 0-0. Ad aver interrotto il gioco, però, è stata la segnalazione da parte di un calciatore, alle prese con dei problemi fisici evidenti. Tra le file del Parma, infatti, Giovanni Leoni ha dovuto alzare bandiera bianca.

Parma Napoli, Leoni out: cos’è successo

Intorno all’ora di gioco, infatti, l’ex centrale della Sampdoria ha avvertito un problema presumibilmente muscolare che lo ha costretto ad accasciarsi al suolo preavvisando la panchina di Chivu. Successivamente ha dovuto abbandonare il terreno di giovo.

Il difensore classe 2006 ha condotto una partita magistrale al Tardini rendendosi protagonista in copertura su Romelu Lukaku. Il numero 46 ha dovuto lasciare il posto ad Hainaut.