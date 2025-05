Conte si sbottona: arriva la risposta sullo Scudetto dopo Parma-Napoli

Serie A, Parma Napoli 0-0: arrivano le dichiarazioni di mister Antonio Conte ai microfoni di Dazn.

Finisce 0-0 al Tardini tra Parma e Napoli: un risultato che consente comunque agli azzurri di rimanere al primo posto grazie alla doppietta di Pedro in Inter Lazio. L’ex Barcellona, infatti, ha permesso alla Lazio di fermare l’Inter di Simone Inzaghi sul 2-2.

Nel post partita, mister Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Conte: “Scudetto? Abbiamo l’osso in bocca e non vogliamo mollarlo”

In merito alla volta scudetto:

“Scudetto? Siamo vicini però ancora quel passo lo dobbiamo fare. L’ultimo passo è da fare in casa nostra col supporto dei nostri tifosi. È un campionato davvero molto difficile. Quello che volevamo fare era dare fastidio fino alle fine. Nonostante un’annata piena di grandi difficoltà non ci siamo mai lamentati ed ora siamo lì ad un passo per fare qualcosa di inimmaginabile e storico. Vincere a Napoli è diverso rispetto ad altre piazze abituate a collezionare scudetti ed altri trofei“.

Sulle problematiche relative agli infortuni:

“Il problema è che con noi passi tutto in secondo piano. Oggi mancava Lobotka, menomale che stiamo finendo perché stiamo perdendo tutti i pezzi. Siamo lì a combatterci ed ad inventarci qualcosa. Anche oggi in panchina non avevamo chissà quanti giocatori. Merito dei ragazzi che oltre alle gambe mettono. Mi auguro veramente di vincere questo scudetto perché sarebbe veramente qualcosa di bello. Anche per le energie che ho speso a livello mentale e fisico”.

Rispetto al percorso intrapreso nel corso dell’anno, Conte ha affermato:

“La seconda parte della stagione siamo andati sottraendo giocatori alla rosa con cambi moduli e situazioni. Sicuramente quell’anno sabbatico mi ha permesso di provare nuove situazioni. Avere la possibilità di lavorare per 7 giorni è stata un’occasione. Ribadisco che era una rosa già molto ristretto e che sta arrivando all’osso. Ringrazio i ragazzi che si fanno trovare sempre pronti. Abbiamo l’osso in bocca e non lo dobbiamo mollare“.

Sulla possibilità di vincere lo scudetto a Napoli:

“Vincere questo scudetto col Napoli mi ripagherebbe di tutto quello che c’ho messo quest’anno, sono andato oltre. So anche di essere molto stanco e di arrivare giusto giusto a fine campionato. A Napoli c’è entusiasmo ma anche una domanda a volte troppo oltre quello che si può realmente fare. Ho sentito la responsabilità fin dall’inizio poi si è alzata nel corso poiché hanno capito che potevamo arrivare fino in fondo”.

Riguardo alla squalifica rimediata che non gli permetterà di essere in panchina contro il Cagliari: