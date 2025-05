Affare tra scontenti, Inter e Napoli pronti allo scambio: “Piace da tempo agli azzurri”

Possibile scambio tra calciatori del Napoli e dell’Inter quest’estate: le due formazioni al vertice del campionato italiano potrebbero innescare un grosso affare

Non è un mistero che Davide Frattesi piaccia al club azzurro. Quest’anno, come in passato, l’ex Sassuolo è partito dietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, ma è stato fondamentale con i suoi gol pesantissimi, anche in semifinale di Champions League. È uno dei calciatori più apprezzati da Spalletti in Nazionale.

Le qualità tecniche di Frattesi non si discutono. E lui vorrebbe giocare di più, essere centrale in un progetto tecnico. Napoli, a differenza della concorrenza presente all’Inter, potrebbe dargli questa chance. Ecco perché c’è la possibilità che tra qualche mese le società interagiscano per un grosso affare tra giocatori dai gol pesanti.

La squadra nerazzurra deve cambiare il reparto offensivo e, stando a quanto riporta Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, ha puntato su Giacomo Raspadori, che si è ritagliato uno spazio importantissimo nella seconda parte di stagione con Antonio Conte. Anche Jack, come Frattesi, ha espresso di voler giocare con maggior continuità.

“Un altro nome tornato in orbita è quello di Raspadori, che ha caratteristiche molto duttili. La valutazione che ne fa il Napoli è molto alta ma in questa operazione i discorsi nel caso potrebbero essere allargati anche a Frattesi, che da tempo piace agli azzurri”

Due scontenti che potrebbero ritrovare felicità e costanza nelle rispettive rivali.