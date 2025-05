Addio Conte? Arriva la risposta di Oriali in diretta: nessun dubbio

Parma Napoli, arrivano le dichiarazioni di Lele Oriali ai microfoni di Dazn prima del match del Tardini.

Manca ormai pochissimo all’inizio di una domenica sera ricca di calcio, ricca di Serie A con il Napoli di Antonio Conte impegnato sul campo del Parma per alimentare il sogno scudetto. Gli azzurri dovranno dare prova di grande forza mentale per difendere il vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

Nel pre partita, ai microfoni di Dazn, Lele Oriali ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Rispetto ai risultati ottenuti:

Sull’impatto di Conte:

“Conte? Ha qualche anno in più e qualche capello bianco in più. Ha portato grande esperienza e grande cultura del lavoro. Ha una mentalità e vincente e credo sia il migliore a cui rivolgersi quando ci sono squadre in condizioni complicate come quelle del Napoli un anno fa”.