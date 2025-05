Napoli o Inter, Zola non ha dubbi: “So chi è la favorita. Un giocatore farà la differenza”

La leggenda del calcio italiano, nonché ex giocatore del Napoli, Gianfranco Zola, è intervenuto sulla lotta Scudetto, sempre più in bilico in queste ultime giornate

La stagione 2024/25 di Serie A si è rivelata una delle più competitive per quanto riguarda la vittoria del campionato, con Napoli e Inter in piena corsa per lo Scudetto. In un contesto di tanta incertezza e con un aperto testa a testa, sono state tante le opinioni di personalità autorevoli del mondo calcistico sull’esito di questa rivalità: tra le ultime, compare anche Gianfranco Zola, icona del calcio italiano.

Zola esprime il suo pronostico: cresce l’entusiasmo a Napoli

L’opinione di Zola è risultata piuttosto netta, facendo pendere la bilancia verso una squadra in particolare. Infatti, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, l’ex attaccante si è schierato proprio a favore del Napoli, sottolineando l’importanza enorme del punto di vantaggio che separa i partenopei e l’Inter a sole due gare dal termine del campionato. Vantaggio minimo, ma che può bastare secondo la sua opinione.

Proprio sul rush finale ha dichiarato:

“Non me l’aspettavo a questo punto. Un punto sembra poco e invece non lo è. Il Napoli, per me, è ancora favorito. Il campionato è molto bello, incerto su tutti i fronti. Da un lato si sono confermate tutte e dall’altro sono venute fuori sorprese, e questo ha arricchito la competitività. Ho anche visto una buona qualità di gioco. Stiamo andando nella direzione giusta. Per me il Napoli rimane favorito: il campionato è nelle sue mani. Il famoso punto di vantaggio a due giornate dalla fine può significare tanto. Sia chiaro: tutto può succedere perché subentrano molte variabili. Il Napoli ha una pressione maggiore in questa fase, sanno di non poter più sbagliare. L’Inter invece è lì, non ha nulla da perdere. Ma conoscendo il carattere e la personalità delle squadre di Antonio non dovrebbe essere un problema”.

Verso Parma-Napoli, cosa succederà domenica per Zola?

Ovviamente in queste ultime due settimane ogni minimo particolare sarà determinante per scoprire la vincitrice dello Scudetto. Di certo Parma-Napoli e Inter-Lazio, in programma domenica sera, sono due match con pesi specifici totalmente differenti tra loro. Tuttavia, secondo Zola, si tratta di due gare molto complicate. La leggenda italiana ha sottolineato ampiamente questo discorso durante l’intervista al Corriere.

In merito infatti ha dichiarato: