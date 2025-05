Napoli, duello con l’Inter non solo in classifica: sfida per un pilastro della Serie A

In questa stagione Napoli e Inter si sono rivelate le due protagoniste indiscusse del campionato di Serie A. L’appeal dei due club è cresciuto enormemente, tanto da essere grandi protagoniste anche sul mercato.

Il Napoli è attivissimo sul calciomercato per alzare ulteriormente il livello di competitività della rosa e dare inizio a un ciclo vincente. Per questo motivo, sarà necessario rinforzare anche la difesa, il reparto più in difficoltà numericamente. Tuttavia, il duello con l’Inter si è allargato anche alle trattative extra-campo.

Napoli su De Winter del Genoa: testa a testa con l’Inter

Visti i vari infortuni accusati da Buongiorno e Juan Jesus, assieme alla poca continuità di Rafa Marin, il Napoli ha dovuto optare in tante occasioni per soluzioni d’emergenza per la difesa. Per questo motivo, la dirigenza azzurra sta studiando con attenzione un nome per la difesa: si tratta di Koni De Winter, difensore centrale del Genoa. Come riportato da Mirko Nicolino, il club partenopeo è uno dei più attenti al giocatore belga.

Non solo gli azzurri, però. Infatti, il giornalista segnala che anche l’Inter lo segue con grande attenzione, mentre la Juventus, che aveva pensato al suo possibile ritorno, appare molto indietro nella corsa per il suo acquisto.

De Winter verso l’estero? Tre club inglesi su di lui

Nicolino aggiunge altre informazioni interessanti sui possibili scenari futuri di De Winter. Infatti, pare che anche tre club di Premier League siano molto interessati al suo profilo: si tratta di tre club londinesi, ossia West Ham, Crystal Palace e Tottenham.

L’interesse degli Hammers è noto da tempo, vista la possibile partenza di Todibo, mentre le Eagles potrebbero allacciare i contatti già dalla prossima settimana. Infine, gli Spurs (che hanno già pescato di recente dall’Italia e da ex giocatori del Genoa come Dragusin e Romero) stanno pensando se formulare o meno un’offerta per l’acquisto del difensore rossoblù.