6 tipi di tifosi di calcio: tu a quale appartieni?

Secondo una ricerca dell’European Club Association (ECA), l’universo dei supporter è molto più sfaccettato di quanto si immagini. Ogni persona vive l’interesse per il pallone in modo unico: c’è chi non si perde un match, chi si accende solo durante le competizioni più importanti e chi preferisce seguire i protagonisti in campo piuttosto che le formazioni. Da questa analisi, l’ECA ha definito sei profili principali.

Oggi l’entusiasmo calcistico si manifesta soprattutto sul web: dirette, reti sociali, acquisti digitali e interazioni a distanza fanno parte della routine. Ma questo mondo connesso rappresenta anche un’occasione per chi cerca di approfittarne, colpendo in particolare gli utenti più appassionati.

Il fanatico Vive per il proprio club. Segue ogni sfida, conosce ogni dettaglio e partecipa attivamente a forum e gruppi di discussione. Questo tipo di partecipazione lo porta a essere molto presente in rete e quindi più soggetto a raggiri: siti fittizi che promettono ingressi esclusivi, link a eventi sportivi in streaming a pagamento o abbonamenti-truffa. Il radicato



Il suo attaccamento nasce dal legame con il territorio. Va allo stadio, sostiene il team della sua città e si riconosce nei suoi simboli. Acquista oggetti ufficiali, spesso tramite e-commerce. Questo lo espone al rischio di imbrogli tramite portali non verificati che vendono articoli falsi o sottraggono informazioni bancarie. Il curioso



È più attratto dai protagonisti che dalle squadre. Segue le loro storie sui social, guarda clip emozionanti e contenuti virali. I truffatori lo sanno bene e creano finte promozioni, profili contraffatti o link ingannevoli legati alle star del pallone, con il pericolo di furti di dati o accessi non autorizzati. Lo spettatore saltuario



Si interessa al calcio solo quando ci sono Europei, Mondiali o finali di rilievo. Cerca dirette gratuite, si informa all’ultimo momento, tenta di comprare gadget o biglietti online. Questa attività improvvisa lo rende bersaglio facile per piattaforme fraudolente, che possono infettare dispositivi o causare perdite di denaro. Il tifoso lampo



Per periodi limitati, si lascia coinvolgere da una squadra vincente o da un torneo particolarmente sentito. È sensibile ad “occasioni” dell’ultimo minuto: pacchetti vacanza, maglie ufficiali a prezzi irrisori, accessi speciali. Purtroppo, molte di queste offerte si rivelano raggiri ben architettati. L’esperto



È il più informato e tecnico. Ama numeri, analisi, segue notizie sui contratti per le trasmissioni televisive, sui trasferimenti e sui bilanci delle squadre. Si iscrive a newsletter settoriali, visita portali di approfondimento e prende parte a gruppi esclusivi. Proprio per questo è spesso preso di mira da raggiri più sofisticati, come email di phishing mascherate da fonti attendibili.

Truffe in crescita durante le grandi competizioni



Eventi globali come EURO 2024 sono un terreno fertile per i cybercriminali. Le strategie più comuni includono:

siti cloni che vendono ingressi per eventi o biglietti falsi, spesso destinati a rubare dati sensibili o a reindirizzare verso pagine di phishing

collegamenti a streaming pirata che installano malware

email con gadget finti o premi inesistenti

Le vittime più frequenti? Proprio gli utenti più partecipi. Essere tifosi è fantastico, ma ancora meglio se si resta alla larga da questi rischi digitali.

Perché scegliere una VPN per la tua sicurezza online

Una VPN (Virtual Private Network) è uno strumento essenziale per proteggere la tua connessione e garantire la riservatezza dei tuoi dati online. Utilizzando una VPN, puoi:

tutelare la riservatezza delle tue informazioni personali

evitare il tracciamento mentre accedi a siti per lo streaming

effettuare transazioni in modo sicuro

aggirare i blocchi geografici durante gli eventi sportivi

navigare senza preoccupazioni anche su reti pubbliche, come quelle negli stadi o nei locali

Tra le soluzioni disponibili, il protocollo OpenVPN è uno dei più affidabili e sicuri: è open-source e ampiamente utilizzato in tutto il mondo. Usare una VPN basata su OpenVPN garantisce un elevato livello di cifratura e protezione.

Nel calcio moderno, sempre più connesso, anche la sicurezza online fa parte della partita. Qualunque sia il tuo modo di vivere questa passione sportiva, proteggerti è il primo passo per goderti ogni momento senza spiacevoli imprevisti.