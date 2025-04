Politano e l’annuncio che infiamma la lotta Scudetto: la bordata all’Inter è chiarissima!

Finisce 2 a 0 al Maradona tra Napoli e Torino: gli azzurri si portano al primo posto in classifica a +3 sull’Inter.

Prosegue il cammino del Napoli in campionato con una grande vittoria al Maradona contro il Torino di Vanoli. La doppietta di Scott McTominay è stata decisiva ai fini del risultato in campo e in classifica. Il tabellone della Serie A, infatti, vede gli azzurri a quota 74 punti, +3 sull’Inter di Simone Inzaghi a quattro giornate dalla fine. Una dimostrazione di grande forza e tecnica e mentale per i ragazzi di Antonio Conte che si apprestano a dare tutto in questo rush finale.

Nel post partita, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match in conferenza stampa.

Politano: “Ci conosciamo a memoria, Lukaku ci fa sentire importanti”

Rispetto al valore del match contro il Torino:

“Sapevamo l’importanza della partita contro il Torino. Erano tre punti fondamentali perchè ci riportavano in testa alla classifica. Mancano quattro giornate e dobbiamo pensare partita dopo partita, l’Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere sin dalla prossima”.

In merito alla sua performance espressa in campo:

“Sono contento della mia prestazione e dell’assist. Avevamo preparato l’azione. Con Giovanni e Frank ci gioco da anni e ci conosciamo a memoria. Ci troviamo bene, è andata bene perchè nel primo tempo abbiamo spinto tanto trovando due gol che hanno indirizzato la partita”.

Riguardo al rendimento dei propri compagni in fase offensiva, Politano ha messo in evidenza:

“McTominay è un giocatore eccezionale, ha dei tempi di inserimento fantastici ed i risultati si vedono con i gol segnati. Anche Anguissa ha trovato tanti gol, poi quando hai uno come Lukaku che si fa sentire è importante per noi esterni: magari negli ultimi anni giocavamo diversamente, adesso andiamo più al cross”.

Politano sullo scudetto: “Dobbiamo rimanere avanti, pensiamo a noi stessi”

Sull’umore della squadra durante il corso della stagione:

“Cosa pensa lo spogliatoio? La squadra a parte un mese di infortuni si è dimostrata sempre forte, abbiamo fatto un filotto di vittorie consecutive e siamo sempre stati presenti e aggrappati all’Inter. Normale che possa esserci un momento cosi cosi, ma siamo stati bravi a reagire. L’Inter è forte, non dimentichiamo anche l’Atalanta. Ora siamo davanti e dobbiamo rimanerci”.

Rispetto al duello con l’Inter:

“Pesa giocare prima o dopo di loro? Normale che possa cambiare qualcosa, ma dovevamo pensare a noi stessi. Certo sai il risultato quando giochi dopo, ma ora abbiamo tre punti di vantaggio e sabato sera dovremmo averne ancora tre o anche di più”.

Sulla reazione alla sconfitta dell’Inter contro la Roma, Politano ha svelato: