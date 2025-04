Napoli strepitoso contro il Torino, ora il destino è chiaro: può accadere agli azzurri!

Il Napoli vince e convince contro il Torino al Maradona. Gli azzurri battono per 2-0 gli uomini di Vanoli.

Il weekend appena terminato è stato a dir poco unico per i tifosi del Napoli. Fin dall’inizio della stagione, il club azzurro è ai vertici della classifica grazie all’ottimo lavoro svolto da Antonio Conte. Quest’ultimo, è riuscito ad entrare al meglio nella mente dei suoi giocatori, i quali lavorano sodo dall’estate scorsa. I risultati si vedono e il Napoli è al primo posto in classifica a sole quattro giornate dal termine del campionato. Contro il Torino, infatti, è arrivato il match point che potrebbe valere il tricolore.

Il Napoli batte il Torino e vola in vetta

Il lunedì mattina in casa Napoli ha un sapore del tutto particolare. La squadra, dopo aver sconfitto il Torino, ha messo a segno il sorpasso ai danni dell’Inter. I nerazzurri son caduti a San Siro contro la Roma, con i giallorossi che hanno offerto una chance ghiottissima ai partenopei. Antonio Conte lo sapeva, motivo per il quale non erano ammessi cali di concentrazione.

Contro il Torino al Maradona, è andata in scena una partita perfetta da parte degli azzurri. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il sapore del trionfo è tutto differente rispetto alle scorse settimane. Ovviamente, il sorpasso all’Inter può essere un chiaro match point a sole quattro giornate dal termine del campionato.

Ad oggi, infatti, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Gli azzurri non dovranno commettere errori, come sottolineato dallo stesso Antonio Conte nel post partita. I partenopei si apprestano a disputare le ultime quattro “finali” che potrebbero valere il quarto Scudetto nella storia del club.