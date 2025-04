Napoli Basket, matchpoint salvezza sciupato: Trapani Basket vince 77-95

Il Napoli Basket perde contro il Trapani Shark e resta aggrappato alle ultime due partite per centrare la salvezza: basta una sola vittoria.

Primo quarto

Ritmi alti al Fruit Village Arena, con Trapani che trascina la gara a velocità elevate e possessi brevi. Bene Zubcic con i primi 10 punti di Napoli tutti nati dalle sue mani. Gli azzurri restano attaccati a Trapani, nonostante un buonissimo Galloway. Nel finale i granata provano l’allungo sfruttando qualche decisione ambigua degli arbitri e qualche errore in difesa dei padroni di casa. 18-27

Secondo quarto

Toté fatica ad entrare in partita, per via dell’aggressività di Horton. Trapani verso i 4 minuti di gioco commette quattro falli di fila. Green prova a scuotere la formazione azzurra, ma gli ospiti mantengono un ampio vantaggio con i canestri di Robinson e Notae. Atmosfera calda, Napoli sente la pressione della sfida che può determinare la salvezza, ma l’atteggiamento difensivo è troppo permissivo e concede facili penetrazioni in area. Triple di Alibegovic, Notae e Yeboah in successione per il +18. Percentuali altissime dall’arco per Trapani, che chiude i primi due quarti con il 55% da tre. 39-57

Terzo quarto

Toté conquista tre falli di fila, ma ai tiri liberi ne realizza solo 1 su quattro. Un limite che Napoli si trascina da inizio stagione. In attacco, massimo sforzo e minima resa. Gli azzurri faticano, mentre Trapani continua a martellare da tre con Galloway e Notae. Fiammata improvvisa di Pullen e Green a 1′ dal termine del periodo: parziale di 10 a 0, Repesa interviene con il timeout. Il georgiano clamorosamente si sveglia e prova a trascinare Napoli sulle sue spalle: in quattro minuti parziale di 20 a 3. 65-73

Quarto quarto

Valli prova ad arginare Trapani con la difesa a zona, ma Galloway è una sentenza dall’arco. Gli errori dai tiri liberi e il disordine in attacco spengono le chance di rimonta che Pullen aveva provato a creare a fine terzo quarto. Malissimo Pangos. Nel finale la formazione sicula allunga il vantaggio. Il prossimo match del Napoli Basket sarà in trasferta contro il Derthona. 77-95

Tabellino Napoli-Trapani 77-95

Napoli Basket: Pullen 19 punti, Green 18, Zubcic 14, Tote 11, Egbunu 4, Treier 3, Woldetensae 3, Pangos 2

Trapani Sharks: Galloway 24 punti, Notae 17, Horton 14, Alibegovic 10, Robinson 10, Rossato 8, Yeboah 7, Petrucelli 3, Brown 2

La conferenza di Coach Valli

Il primo commento a caldo di coach Giorgio Valli dopo la sconfitta:

“Trapani ha il miglior attacco e per noi è difficilissimo, detto questo dobbiamo limitare chiacchiere e scuse. Ho sempre protetto i ragazzi, ma in questo genere partite dobbiamo fare con il pubblico. Se ci avessero detto che a due giornate dalla fine avevamo un vantaggio di 4 punti, avremmo firmato col sangue. Dobbiamo difendere. Lo dobbiamo al pubblico. Non eravamo dei fenomeni e non siamo schifosi adesso. Vogliamo fare il miracolo, ma l’atteggiamento dei giocatori deve essere quello di lottare dal primo all’ultimo minuto”

Sulla forza Trapani: