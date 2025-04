Via alla trattativa, il Napoli vuole la firma: l’affare può stravolgere il mercato

In casa Napoli tutti gli occhi sono puntati sulla lotta Scudetto, ma in queste settimane i rumors si stanno concentrando anche sulle varie voci di mercato.

Quest’oggi, il Napoli potrebbe avere un’altra occasione imperdibile per cambiare la classifica del campionato di Serie A. Ci sono pochissimi dubbi sul fatto che la squadra di Antonio Conte, nel pomeriggio, sarà davanti alla tv per vedere il big match tra l’Inter e la Roma, in attesa di scendere poi in campo nella sfida di questa sera contro il Torino (fischio d’inizio in programma alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona). Nel caso in cui dovesse arrivare una non-vittoria degli uomini di Simone Inzaghi, il Napoli avrebbe dalla sua la possibilità di poter allungare sui nerazzurri (ora le due compagini sono a pari punti, quando mancano cinque giornate).

Frattanto, in queste settimane sono tantissime le voci che riguardano il futuro del club partenopeo, in primis quelle legate al tecnico Conte: a tal riguardo, si aspetta il summit decisivo di fine stagione con il presidente Aurelio De Laurentiis. Le richieste dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana sono però già chiarissime: un mercato all’altezza per assicurarsi un organico di livello anche in vista del ritorno ormai vicinissimo alla prossima edizione della UEFA Champions League.

Calciomercato Napoli: Osimhen la chiave per la prossima sessione

Il Napoli può contare su una disponibilità molto importante in termini di liquidità e, dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio, alla stessa potrebbe aggiungersi anche l’addio, a titolo definitivo, di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano è ora in prestito al Galatasaray e al momento non sembrano esserci particolari margini per una permanenza definitiva in Turchia. Per questo, il Napoli è evidentemente già al lavoro per cercare di trovare un club acquirente. A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, che a tal proposito scrive su X:

“L’Al Hilal ha avviato trattative per cercare di ingaggiare Victor Osimhen dal Napoli. Attualmente è al Galatasaray in prestito fino a giugno”.

News Napoli calcio: tutti gli obiettivi degli azzurri per il mercato estivo

La prossima sessione di calciomercato (che avrà il via, ufficialmente, nel prossimo luglio) sarà una tappa fondamentale per il futuro della SSC Napoli.

Antonio Conte ha già sottolineato l’importanza di rinforzare una rosa che, dalla prossima stagione, dovrà essere competitiva su tutti i tre fronti (Serie A, Champions League e Coppa Italia, ndr). Tanti i nomi accostati al club azzurro, in attesa che sia definito totalmente il futuro del tecnico partenopeo, che ha comunque un contratto valido fino al 2027.