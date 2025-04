Manna: “Il Napoli vuole ancora sognare. Conte? Vi svelo cosa sente”, poi l’annuncio sul mercato è chiaro!

Serie A, Napoli Torino: ecco le parole di Giovanni Manna ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match di campionato.

Per sfruttare un’occasione importantissima in chiave scudetto, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a mantenere alta la tensione per provare a strappare all’Inter il tricolore sul petto. I nerazzurri, infatti, non vincono da due partite ed hanno permesso ad i partenopei di giocarsi una chance decisiva per il sogno di un popolo intero. La 34esima giornata di Serie A vedrà Napoli e Torino affrontarsi allo stadio Diego Armando Maradona.

Ai microfoni di Dazn, nel pre partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni il DS Giovanni Manna sulla gara e non solo.

Manna: “Conte avverte un senso di responsabilità verso Napoli”

