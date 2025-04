Conte: “È ancora tutto da giocare. Scudetto? Vi svelo il mio pensiero”, poi il messaggio ai tifosi è da brividi

Napoli Torino 2-0: arrivano le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita ai microfoni di Dazn.

Triplice fischio al Maradona: il Napoli batte il Torino 2 a 0 e si porta a +3 sull’Inter. La squadra di Antonio Conte si è distinta per qualità e mentalità durante il match contro il Torino e si è assicurata 3 punti fondamentali per la corsa allo scudetto. Approfittando della caduta dell’Inter in casa contro la Roma, gli azzurri hanno colto l’occasione e sono riusciti a mantenere il primo posto, ma questa volta in solitaria.

Conte: “Oggi era necessario vincere anche per i tifosi”

Il Napoli batte il Torino al Maradona per 2-0. La prestazione degli azzurri è stata ottima, motivo per il quale Antonio Conte non può che essere soddisfatto. Il tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di “Dazn” analizzando il match ma anche diversi temi importanti. Di seguito le sue parole.