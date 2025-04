Napoli, un ex pronto a tornare: Manna lo ha messo nel mirino

Un ex Napoli potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra? Il ds ci pensa, ma occhio agli ostacoli.

C’è un nome che risuona nella testa di Giovanni Manna in vista della prossima estate. Il direttore sportivo del Napoli sta progettando ormai da settimane la strategia da mettere in atto nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo è chiaro, affrontare la prossima stagione con una squadra all’altezza delle varie competizioni che il Napoli dovrà affrontare.

E sperando di farlo con il tricolore sul petto, la dirigenza azzurra è concentrata anche sui nomi che nelle ultime settimane hanno riempito i giornali. Una serie di calciatori accostati al club azzurro sia in entrata che in uscita.

Tra questi c’è anche quello di un giocatore che la maglia del Napoli l’ha già vestita, e che forse potrebbe tornare ad indossarla dopo un paio di esperienze lontano dalla città partenopea.

Napoli, Elmas torna sul taccuino di Manna: la situazione

Si tratta di Eljif Elmas, trequartista macedone classe 1999, che con il Napoli ha giocato per ben quattro anni e mezzo. Passato al Lipsia per quasi 25 milioni di euro, Elmas si trova adesso in prestito al Torino, dove sta dimostrando di avere ancora grande qualità.

Quattro gol in 9 partite di Serie A per il macedone negli ultimi tre mesi. Quanto basta per convincere Cairo a confermarlo. Ma non basta. Come riportato da La Stampa, il Napoli avrebbe rimesso gli occhi su Elmas, ed è uno spauracchio di Manna. Urbano Cairo dovrà convincere il Lipsia a trattenerlo, per poter riconfermare il prestito e metterlo al fianco di Zapata nella prossima stagione.

Alle porte il Napoli, che potrebbe puntare su Elmas proprio per rinforzare la rosa con uno degli uomini chiave dello scudetto conquistato due anni fa.