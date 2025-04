Napoli, ora è ufficiale: torna dal prestito, la situazione

Il Napoli si prepara a riaccoglierlo in squadra, in vista della prossima sessione di mercato: ecco cosa potrebbe accadere.

Sul fronte mercato il Napoli di Aurelio De Laurentiis dovrà fronteggiare una serie di situazioni scomode. Se da un lato, infatti, alcune cessioni potrebbero portare nelle casse del club azzurro un bel tesoretto (come quella di Osimhen, ad esempio), dall’altro alcuni rientri a Castel Volturno potrebbero dare fastidio al Napoli.

La stagione è quasi giunta al termine, e il Napoli deve rimanere concentrato sia sul fronte campo, dove sta lottando per lo scudetto a cinque partite dalla fine, che sul fronte mercato. Giovanni Manna vuole rinforzare la rosa per arrivare preparato alla prossima stagione, nella quale gli azzurri dovranno quasi certamente affrontare anche la Champions League.

E allora l’agenda del direttore sportivo del Napoli si riempie ogni giorno non solo di nomi nuovi, ma anche di vecchi che tornano in auge in seguito a diverse situazioni.

Napoli, Cajuste tornerà a giugno: la situazione

Uno di questi è Jens Cajuste. Il centrocampista svedese era arrivato al Napoli nell’estate del 2023 dallo Stade Reims per circa 12 milioni di euro. Con la maglia azzurra, però, il suo rendimento ha deluso le aspettative, e quando la dirigenza ha dovuto costruire la squadra per la stagione attuale, ha considerato Cajuste fuori dal progetto.

Lo svedese classe 1999 si è quindi trasferito all’Ipswich Town in prestito, con un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro in caso di salvezza del club inglese. Ora, però, è ufficiale. L’Ipswich Town è matematicamente retrocesso e, quindi, Jens Cajuste tornerà al Napoli al termine della stagione. Fatale la sconfitta in esterna contro il Necaste per 3-0, che condanna l’Ipswich alla Championship.

Non è da escludere, però, che lo stesso club inglese provi ad acquistare Cajuste nella prossima sessione estiva di mercato. Lo svedese si è ambientato molto bene in città e anche i tifosi lo apprezzano molto.