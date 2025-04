Colpo Napoli, contatti con gli agenti: Manna non si ferma più

In vista del calciomercato il Napoli è pronto ad aggiudicarsi un esterno d’attacco, Manna ha già avuto i primi contatti con l’agente

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha sicuramente contribuito a gelare il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Le parti non sembrano essere più solide come ad inizio matrimonio ed ora c’è bisogno di garanzie per continuare a lavorare insieme. Il mercato di gennaio non ha regalato al tecnico i frutti sperati. L’innesto di Okafor al posto del georgiano non ha entusiasmato, vedendo anche il minutaggio avuto a disposizione dal rossonero.

Ora però il Napoli è pronto a fare sul serio e trovare un sostituto all’altezza, con gli occhi di Manna puntati su diversi esterni intriganti. Per alcuni però nelle ultime ore c’è stata un’accelerata, con contatti avvenuti direttamente con l’agente del calciatore.

Napoli, contatti con l’agente di Paixao: le ultime

Il Napoli segue fortemente l’esterno classe 2000 del Feyenoord, Igor Paixao. Il brasiliano è visto come rinforzo ideale per sopperire alla partenza di Kvaratskhelia avvenuta nel corso della stagione.

Come riportato da Il Mattino, Manna ha già avuto i primi contatti con gli agenti del calciatore, dimostrando l’apprezzamento per il loro assistito. Il club chiede 35 milioni di euro per lasciarlo partire, il Napoli è pronto ad offrirne 25. Rapido, veloce e tecnico sono le caratteristiche dell’esterno che Conte stima molto.

Lo stesso giornale si è mostrato positivo sull’esito della trattativa: “Studiando lo scenario si capisce immediatamente che il lieto fine potrebbe essere dietro l’angolo“.