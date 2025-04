Anguissa, rinnovo a rischio? Arriva l’indiscrezione dall’estero

Il centrocampista azzurro è ad un bivio, chiara la volontà di portarlo via da Napoli: i dettagli.

Non solo in difesa, il Napoli è costretto a guardarsi intorno anche per quanto riguarda il reparto centrale. La dirigenza partenopea ha una serie di situazioni scomode che, da qui alla fine della stagione, senza dubbio si ripresenteranno alla scrivania di Giovanni Manna.

E mentre la squadra viaggia spedita verso un finale di stagione entusiasmante, con la lotta scudetto entrata ufficialmente nel vivo quando mancano ormai solo cinque partite al termine del campionato, negli uffici di Castel Volturno si lavora duramente.

Al centro delle discussioni ci è finito anche Zambo Anguissa. Il centrocampista classe 1995 è uno degli assoluti protagonisti dell’attuale stagione, e anche delle scorse a dir la verità, del Napoli. 6 gol e 4 assist in 32 partite tra Serie A e Coppa Italia sono un bottino notevole per il camerunese, che nonostante ciò vede il suo futuro a rischio.

Anguissa verso la Turchia? L’indiscrezione

Zambo Anguissa ha un contratto col Napoli in scadenza al 30 giugno, con un’opzione di rinnovo biennale che, tuttavia, rischia di non essere esercitata dalla società partenopea.

Sul centrocampista, al Napoli dall’agosto del 2021, ci sono diverse squadre da varie parti d’Europa. Chelsea e Monaco sono solo due delle pretendenti che hanno bussato alla porta di De Laurentiis. E nelle ultime ore ne è emersa un’altra. Si tratta del Fenerbahce. Il club turco, come riportato dal portale Fanatik, avrebbe messo Anguissa nel mirino proprio su richiesta del tecnico Josè Mourinho, che vorrebbe personalmente convincerlo a trasferirsi in Turchia.

Attenzione alle prossime settimane, perchè Anguissa potrebbe decidere di cambiare aria, di fatto costringendo il Napoli a correre ai ripari in mediana.