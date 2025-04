Prima lo Scudetto, poi il mercato: doppio affare clamoroso tra Napoli e Inter

Napoli e Inter protagoniste di una lotta Scudetto da togliere il fiato a tutti i tifosi: intanto, spunta anche una suggestione incredibile legata al calciomercato.

Da qui alla fine restano ancora altre cinque partite da giocare: quindici i punti in palio sia per il Napoli che per l’Inter, che entrambe partono da 71 punti. Una lotta a cui si arriva, in queste ultime partite che restano, a pari punti, con un’inerzia psicologica che sembra ora favorire gli uomini di Antonio Conte, ma il valore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi è fuori discussione. La speranza da parte dei partenopei è che la Champions League possa rappresentare una certa distrazione per i nerazzurri, che in semifinale dovranno vedersela con il Barcellona.

In queste settimane, la lotta Scudetto entra inevitabilmente nella sua fase finale e decisiva, ma non mancano le voci che riguardano già ciò che sarà oltre il termine del campionato di Serie A. Oggetto della questione è il mercato, con un possibile doppio affare tra i due club che avrebbe davvero dell’incredibile: a lanciare la notizia è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, scenario che in queste ore già sta dividendo i sostenitori di entrambe le compagini.

Ultime calciomercato Serie A, spunta l’idea scambio tra il Napoli e l’Inter

Il Napoli e l’Inter potrebbero rendersi protagoniste di uno scambio davvero sorprendente nella prossima sessione estiva di calciomercato.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, svelando una possibile traccia che, eventualmente, vedrebbe muovere sia Giacomo Raspadori che Davide Frattesi. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“In lista (per l’Inter, ndr), c’è pure Raspadori, ma come possibile contropartita qualora il Napoli si facesse avanti concretamente per Frattesi”.

Frattesi – Raspadori: l’asse che scalda l’asse tra Napoli e Inter

Davide Frattesi e Giacomo Raspadori potrebbero essere i due nomi protagonisti per il prossimo calciomercato estivo.

Il centrocampista ex Sassuolo, d’altronde, è un nome accostato già da mesi ai partenopei e nelle ultime settimane si è ribadito l’interesse del Napoli anche per il prossimo anno. Situazione tutta da seguire anche per Giacomo Raspadori, non un titolare inamovibile per Conte e che, ovviamente, cerca garanzie di un minutaggio più elevato, anche a costo di cambiare eventualmente aria.