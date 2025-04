Conte suona la carica: spunta la frase detta ai suoi verso Napoli-Torino

Antonio Conte sprona il suo Napoli in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il Torino: da Castel Volturno trapela la frase detta alla squadra in questi giorni.

Mancano poco più di quarantotto ore al fischio d’inizio del match contro il Torino (in programma per domenica, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona), ma in casa Napoli la tensione è già altissima. Non potrebbe essere altrimenti, se si considera che gli azzurri ora sono al primo posto in classifica, ex aequo con l’Inter che a sua volta è reduce dal doppio stop di fila, tra Serie A e Coppa Italia, contro Bologna e Milan.

L’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di portarsi a casa i tre punti, a prescindere da quello che sarà il risultato che arriverà da San Siro, poche ore prima di Napoli-Torino, dalla sfida tra i nerazzurri e la Roma (inizialmente, la partita era in programma il sabato, con il fischio d’inizio ricollocato a causa dei funerali di Papa Francesco). Il tecnico azzurro dunque è chiamato a trasferire tutto il suo carisma alla squadra, che continua intanto a preparare la sfida contro il Torino tra le mura del centro sportivo di Castel Volturno.

Notizie Calcio Napoli, Conte parla alla squadra: spunta il discorso

Antonio Conte parla al cuore dei suoi ragazzi, in vista di una fase, quella finale, che si annuncia come quella decisiva per le sorti della Serie A e della lotta Scudetto.

L’edizione odierna de Il Mattino, in particolare, si sofferma sulla frase che sarebbe stata pronunciata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale alla squadra e che sarebbe trapelata proprio in queste ore. Di seguito, quanto scritto dal quotidiano oggi in edicola:

“Conte sa che ha una squadra che ‘muore’ per lui ma anche lui è pronto a tutto per questo gruppo raccolto a metà luglio e portato a giocarsi lo Scudetto. “Con il Torino deve essere come una finale di Coppa del Mondo”, ha ribadito ai suoi. Tosti e concentrati”.

Cinque finali per il sogno Scudetto: il Napoli ci crede

Quindici punti sono quelli in palio in queste ultime cinque partite in programma per questo finale del campionato di Serie A del Napoli.

Gli azzurri, ora, ci credono: la speranza da parte degli azzurri, al netto della necessità di raccogliere il maggior numero di punti possibili in queste ultime cinque sfide, è che la tentazione Champions possa complicare i piani dell’Inter. Come detto, però, il Napoli deve puntare sul suo cammino, in primis, prima di fare delle valutazioni legate ai nerazzurri.