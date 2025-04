Addio a Nonna Enza: famosa sui social per la sua prima volta allo stadio Maradona

La simpatica Nonna Enza lascia amici e parenti: era diventata famosa sui social per il sogno realizzato di vedere una partita del Napoli allo stadio Maradona

Per tanti anni ha ascoltato le partite dalla radio, poi le ha viste dalla tv, fino ai primi grandi successi di Maradona e successivamente del Napoli di De Laurentiis. Eppure, gli mancava la realizzazione del grande sogno: guardare una gara degli azzurri seduta da una poltroncina dello stadio.

Detto fatto, Nonna Enza a 88 anni, nel 2023, si recò allo stadio Maradona per un match interno dei partenopei. Riprese tutto sui social e divenne particolarmente virale. Erano chiaramente immagini che scaldavano il cuore, in un momento in cui la formazione azzurra viveva quel limbo tra l’essere Campione d’Italia e il tragico inizio stagionale con Garcia.

Oggi, però, Nonna Enza ci ha lasciato all’età di 90 anni. Una donna molto apprezzata sulle piattaforme per la sua ironia, per il tifo per gli azzurri e per la sua genuinità. Di seguito il post di condoglianze della redazione di SpazioNapoli