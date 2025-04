Atalanta-Lecce rinviata per lutto e anche per il Napoli cambiano i piani

Il rinvio per il decesso improvviso del fisioterapista del Lecce stravolge i piani di Giampaolo, ma occhio anche alla partita contro il Napoli

Alla vigilia di Atalanta-Lecce, il fisioterapista 38enne Graziano Fiorita è morto a seguito in un malore, mentre la formazione giallorossa era in ritiro in provincia di Brescia. La squadra di Giampaolo stava preparando la sfida in programma domani a Bergamo alle ore 20:45, ma ovviamente sarà rinviata per lutto.

Il club pugliese sta già rientrando a Lecce, sconvolto dalla scomparsa del proprio tesserato, che ha prestato servizio per la società da oltre 20 anni, come si legge nel comunicato ufficiale. La Lega Serie A, al momento, non si è ancora espressa sul rinvio e sulla data del recupero, ma sicuramente ci saranno aggiornamenti in merito nelle prossime ore. E un rinvio prolungato a maggio potrebbe cambiare anche i piani del Napoli.

Lecce con due squalificati: potrebbero saltare la sfida contro il Napoli

Ci sono due opzioni in ballo. La prima, più logica, sarà quella di recuperare la sfida tra Atalanta e Lecce quanto prima, magari dopo il weekend e a seguito dei funerali del fisioterapista. In tal caso, però, bisognerà fare attenzione a calendarizzare il match del Gewiss Stadium con una distanza di almeno tre giorni dal 3 maggio, quando il Lecce ospiterà il Napoli di Conte per la gara delle 18:00 valida per la 35a giornata. Insomma, per la prossima settimana, la squadra di Giampaolo potrebbe scendere due volte in campo.

C’è però un’altra opzione da non scartare, ossia quella del rinvio di Atalanta-Lecce nel mese di maggio, e di conseguenza anche dopo il 35° turno di campionato. Questo scenario, però, escluderebbe dalla gara Lecce-Napoli ben due giocatori della squadra di mister Giampaolo. Infatti, Nikola Krstovic e Medon Berisha sono squalificati per una giornata dal giudice sportivo e avrebbero dovuto saltare la gara in trasferta contro l’Atalanta. Se però questa partita sarà posticipata dopo Lecce-Napoli, allora i due squalificati dovranno scontare proprio il turno della partita al Via Del Mare.

In attesa di nuove comunicazioni della Lega, la società del presidente Sticchi Damiani è tornata a casa per il lutto e per celebrare l’ultimo saluto a Graziano Fiorita. Un fulmine a ciel sereno, che ha letteralmente provocato uno scossone all’intero ambiente.