Scudetto, ora Napoli ci crede ancora di più: la notizia UFFICIALE può “favorire” gli azzurri

Il Napoli, dopo aver azzerato il divario in classifica con l’Inter, crede sempre più nel sogno Scudetto: la notizia ufficiale può essere un assist proprio per la squadra di Antonio Conte.

Poco più di un mese di tensione e di passione per il Napoli e per Napoli, che in questo finale di campionato mettono nel mirino il sogno Scudetto. Un traguardo, possibile, che all’inizio di questa stagione sembrava davvero un’utopia, ma il lavoro super di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei ha messo subito nelle condizioni la squadra di azzurra di ambire alla vittoria del campionato. Non un dettaglio, se si considera il misero decimo posto dello scorso anno.

Lo scenario attuale vede il Napoli addirittura padrone del proprio destino, se si considera che nella peggiore delle ipotesi, in caso di percorso netto in queste ultime cinque partite che mancano, sarà spareggio con l’Inter (il medesimo è previsto nel caso in cui le due squadre dovessero arrivare a pari punti anche al termine della trentottesima giornata). Tuttavia, non mancano i buoni segnali per gli azzurri: un pretesto per credere sempre di più che l’impresa a tinte Tricolori sia possibile.

Serie A, il Parma batte la Juve: ducali più vicini alla salvezza

Il Parma quest’oggi ha battuto la Juventus per 1-0, grazie alla rete siglata da Pellegrino allo scadere del primo tempo: un risultato a sorpresa, che potrebbe avere dei risvolti positivi, potenzialmente, anche per il Napoli e per la sua corsa Scudetto con l’Inter.

Il club emiliano, infatti, ora è a sei punti di distanza dalla zona retrocessione, scenario che fa dormire sonni più tranquilli per il Parma in questo finale di stagione. La medesima squadra sarà avversaria del Napoli nella penultima giornata e la possibilità eventuale di avere di fronte un avversario con l’obiettivo stagionale già in tasca potrebbe aiutare e non poco i partenopei.

Corsa Scudetto, l’analisi del calendario della SSC Napoli

Da qui alla fine, il Napoli deve affrontare ancora cinque partite. Si partirà nella sfida di domenica contro il Torino, per proseguire poi con Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.

Un calendario potenzialmente alleato per la squadra allenata da Antonio Conte, che dovrà cercare di approfittare di eventuali passi falsi dell’Inter, attesa invece da un calendario molto fitto, a partire dal doppio confronto in semifinale di Champions League contro il Barcellona.