Non solo il post Kvara, il Napoli vuole due colpacci sulle fasce: i preferiti di Conte e Manna

Con la partenza di Kvaratskhelia, a gennaio sono state molte le critiche rivolte al Napoli per la gestione del mercato. La finestra estiva, però, potrebbe l’ingaggio di ben due esterni.

Malgrado sul campo sia ben vivo il sogno Scudetto, il Napoli sembra essere già molto attivo e vigile sul mercato con l’obiettivo di giocare d’anticipo e superare qualsiasi concorrente per chiudere il prima possibile vari colpi in entrata monitorati dal direttore sportivo Giovanni Manna. Particolare attenzione sugli esterni, dove i partenopei sono chiamati a dare segnali importanti sul mercato.

Doppio fronte per il Napoli: un obiettivo dall’Italia e un colpo dall’estero

Come sostenuto dal giornalista Valter De Maggio, la dirigenza del Napoli ha puntato due giocatori nello specifico per rinforzare le ali in vista della prossima stagione e garantire a mister Conte nuove opzioni. Infatti, potrebbero arrivare all’ombra del Vesuvio due giocatori dal calibro internazionale: uno è il ben noto Igor Paixao, di proprietà del Feyenoord, mentre l’altro è Riccardo Orsolini, di proprietà del Bologna.

Si tratta di due profili già accostati al club azzurro in passato, ma tra i giocatori più visionati a livello europeo. Il secondo, in particolare, è già un eroe della tifoseria napoletana da qualche giorno, vista la pregevole e pesante rete siglata contro l’Inter nella scorsa gara di campionato. Grazie a Orsonaldo, infatti, sono molto accese le speranze di conquistare lo Scudetto.

Forte apprezzamento, ma tanta concorrenza: le pretendenti non mancano

C’è da evidenziare l’interesse da parte di tantissimi club italiani verso Paixao e Orsolini. A conferma di ciò, il primo è un nome molto gradito in casa Atalanta, individuato come colpo ideale per il post Lookman. Per quanto riguarda il giocatore cresciuto in casa Juve, invece, è da segnalare il forte interesse da parte di altri club come il Milan, che ha provato a ingaggiarlo già a gennaio.

Non saranno di certo operazioni facili da concludere, vista anche la pretesa economica non indifferente. Tuttavia, Giovanni Manna tenterà di concludere queste operazioni e rinforzare ulteriormente il Napoli.