Infortunio Buongiorno, è arrivata la svolta a sorpresa: accadrà domenica al Maradona

Il Napoli si appresta a sfidare il Torino nel prossimo match di Serie A. Intanto, sono arrivate notizie inedite su Alessandro Buongiorno.

Sono ore molto calde in casa Napoli quelle che precedono la sfida contro il Torino. Il gap con l’Inter è stato ormai colmato, anche se sarà vietato sbagliare nelle ultime cinque uscite. Per fare ciò, ovviamente, non dovranno esserci problematiche legate agli infortuni e non solo. In realtà, però, Antonio Conte non avrà tutta la rosa a disposizione visto quanto accaduto nelle ultime ore. L’ennesimo rebus è poi rappresentato dalle condizioni di Alessandro Buongiorno.

Buongiorno in, Buongiorno out: cosa filtra verso il Torino

La sfida contro il Torino sarà tutt’altro che semplice per il Napoli di Conte. Gli azzurri scenderanno in campo domenica alle ore 20.45 in un Maradona che sarà gremito di tifosi. In realtà, però, gli azzurri si appresteranno a giocare il match con più di qualche problema.

Nelle ultime ore, è arrivato il responso finale su David Neres, ma quest’ultimo potrebbe non essere l’unico assente. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” restano da monitorare anche le condizioni di Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, è fermo ai box per una tendinopatia all’adduttore lungo della coscia destra, la quale potrebbe impedirgli di scendere in campo contro la sua ex squadra.

Il centrale azzurro ha già saltato Bologna, Empoli e Monza, ma rischia di non essere presente neppure contro il Torino. In caso di forfait, il posto da titolare sarà occupato ancora da Rafa Marin, visto l’infortunio di Juan Jesus rimediato nelle ultime settimane.