Garnacho-Napoli, c’è la svolta: ecco la decisione definitiva

Il nome di Alejandro Garnacho è stato centrale in casa Napoli nel corso della finestra di mercato individuale, avendolo individuato come sostituto ideale di Kvaratshelia.

La telenovela che indirizzava il talento nazionale argentino del Manchester United, Alejandro Garnacho, all’ombra del Vesuvio è stata un tema caldissimo del calciomercato invernale, alimentando i sogni e le speranze di tanti tifosi azzurri, fieri di aver assistito a periodi memorabili di giocatori albiceleste con la maglia del Napoli.

Tuttavia, non c’è stato nulla da fare, con gli azzurri che si sono visti costretti ad alzare bandiera bianca a causa delle elevate pretese dello United. Arrivano, però, novità importanti in vista della prossima estate.

Rottura tra Garnacho e il Manchester United: ceduto per finanziare il mercato

Stando a quanto sostenuto dal tabloid britannico talkSPORT, il Manchester United è disposto a cedere Garnacho nel corso della prossima sessione di mercato. Infatti, la sua vendita potrebbe risultare essenziale per finanziare il mercato estivo, che sarà delicatissimo per i Red Devils.

Questa stagione è stata una delle peggiori del club in Premier League (se non la peggiore in assoluto) e, dunque, il club allenato da Amorim dovrà attuare una vera e propria rifondazione per avvicinarsi ai vecchi fasti e puntare su delle vere e proprie garanzie. Uno dei nomi individuati per realizzare questo percorso è quello di Matheus Cunha, talento brasiliano del Wolverhampton.

Garnacho e il futuro: dall’Atletico Madrid al ritorno di fiamma del Napoli

Tra i club più attenti alla situazione Garnacho vi è una società molto vigile: si tratta dell’Atletico Madrid, che ha provato a ingaggiare il giocatore già a gennaio e potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. Ma, ovviamente, è bene ricordare le sirene legate al Napoli.

Durante la finestra di mercato di gennaio, infatti, c’è stato un lunghissimo tira e molla tra Napoli e Manchester United: in seguito al colpo McTominay (rivelatosi preziosissimo in questa stagione per i partenopei), il presidente De Laurentiis e il DS Manna hanno tentato di completare una nuova operazione con gli inglesi. Dopo approcci diretti con il calciatore e accordi trovati, però, vi sono state forti incomprensioni dal punto di vista economico, senza possibilità di sconti in merito alla richiesta di 70 milioni di euro.

Nel frattempo, la stagione del 2004 sudamericano non è stata tra le più esaltanti, in termini di numeri. Se ten Hag ha sfruttato nel migliore dei modi Garnacho, con Amorim sono emerse varie incomprensioni riguardo lo stile di gioco e l’impiego tattico: da inizio 2025 sono arrivate “solo” 2 reti e 6 assist, numeri buoni ma non eccelsi per un talento del calcio mondiale come lui.