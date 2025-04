Viene paragonato a Wirtz, il Napoli lo vuole in estate: di chi si tratta

Il Napoli sembra già molto sul pezzo in sede di mercato, malgrado manchi ancora molto all’inizio della sessione estiva: nel mirino del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, c’è un talento di tutto rispetto.

Napoli e il Napoli si avvicinano, a braccetto, sempre più alla fase finale e decisiva del campionato di Serie A. In palio ci sono ancora quindici punti molto pesanti, considerando che ora i partenopei sono a pari punti con l’Inter, dopo la vittoria degli azzurri contro il Monza e la successiva sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna. Insomma, tra qualche settimana si capirà se il sogno Scudetto rimarrà tale o se la squadra di Antonio Conte si renderà protagonista di una vera e propria impresa, considerando anche quelle che erano le premesse di inizio stagione.

Tuttavia, il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis sembra già proiettato al futuro, in attesa di capire che ne sarà del futuro di Conte. Quest’ultimo ha un contratto in essere con i partenopei fino al 2027, ma il summit di fine stagione darà un indirizzo definitivo in merito alle sorti dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Un peso, a tal riguardo, lo avrà anche il calciomercato, e il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già al lavoro per cercare di portarsi avanti in vista dei prossimi mesi.

Calciomercato SSC Napoli, il Napoli su Montoro: la conferma dell’osservatore

Nei giorni scorsi, tra i numerosi nomi accostati alla SSC Napoli in sede di calciomercato c’è quello di Alvaro Montoro, giovane trequartista classe 2007 di proprietà del Velez Sarsfield.

A fare il punto della situazione è l’osservatore Marco Palma, intervenuto a Radio TMW:

“È seguito (Montoro, ndr) molto da vicino dal Napoli che sta cercando un accordo con il Velez, visto che il contratto del ragazzo scade il 31 dicembre 2025”.

Alvaro Montoro, le caratteristiche dell’obiettivo di mercato del Napoli

Arrivano, dunque, conferme alle notizie di questi ultimi giorni: il Napoli ha messo nel mirino Alvaro Montoro. Dalle spiccati doti tecniche, l’argentino (da poco 18enne, ndr) ama molto partire dall’esterno per accentrarsi nel campo.

Le sue qualità, però, vengono espresso perlopiù sulla trequarti, vista la sua ottima tecnica di base e una buona capacità di dribbling. L’osservatore Marco Palma lo ha accostato a Florian Wirtz, uno dei trequartisti più importanti dell’intero panorama mondiale.