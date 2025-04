Stadio Maradona, verso il verdetto del Comune: ecco quando arriverà la risposta

Si attende l’esito del Comune di Napoli, svelata la data della risposta ad Aurelio De Laurentiis.

Proseguono le trattative e le analisi relative al terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona ed al suo restyling. Aurelio De Laurentiis attende una decisione da parte delle autorità cittadine, che nei prossimi giorni dovranno dare una risposta al patron azzurro.

“Ancora otto giorni. Poi, il 30 aprile, le indicazioni di Palazzo San Giacomo sulla possibile riapertura del terzo anello dello stadio Maradona saranno messe a disposizione di Aurelio De Laurentiis. E da quanto trapela, si va verso l’esito «positivo», cioè un via libera alla riapertura del terzo anello, segno tangibile da parte del Comune di Napoli di voler andare incontro alle esigenze del presidente azzurro. Anche perché, visti i continui sold out dello stadio e l’impossibilità di recuperare posti del settore ospiti – quasi sempre vuoti – in questo modo la voce «biglietti venduti» potrà beneficiare di ulteriori 8000 tagliandi circa”, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli, la seconda fase del restyling: ecco quando

La trattativa tra il Comune di Napoli e Aurelio De Laurentiis procede spedita e, come analizzato dal Corriere del Mezzogiorno, la risposta delle autorità cittadine sarà decisiva anche in chiave futura. Come analizzato dal quotidiano, infatti, dall’esito del Comune partirà una seconda fase di trattative ed eventuali lavori.