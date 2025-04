Napoli, giornata chiave per Buongiorno e Neres: la situazione sugli infortuni

Il difensore italiano e l’attaccante brasiliano in fase di recupero, ecco cosa filtra: i dettagli.

La vittoria del Napoli col Monza, e soprattutto la sconfitta in extremis dell’Inter col Bologna, ha riaperto tutto ancora una volta.

La parità tra azzurri e nerazzurri, entrambi a 71 punti in classifica, rende le prossime partite ancor più importanti. E se da un lato sono già stati fatti numerosi discorsi in merito al calendario, complesso o meno, di Napoli e Inter, dall’altro qualsiasi partita diventa difficile se in palio c’è una posta così alta.

Contro il Monza Antonio Conte ha dovuto fare a meno di Alessandro Buongiorno e, dopo il forfait dell’ultimo minuto, anche di David Neres per un problema al soleo.

Infortuni, ecco i tempi di recupero: la situazione

Contro il Torino gli azzurri sperano di recuperare almeno il difensore italiano, così da mettere una toppa ad un reparto difensivo particolarmente acciaccato. L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione sugli infortuni di Buongiorno e Neres, mettendo quella odierna come giornata chiave.