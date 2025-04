Napoli da record in Europa, il dato è straordinario e simbolico

La chiave del Napoli di Antonio Conte è tutta qui, numeri eccezionali in un reparto preciso: l’analisi.

Il primo posto del Napoli di Antonio Conte, a pari punti con l’Inter in vetta alla classifica di Serie A, è un insieme di diversi fattori. Se è vero che gli azzurri hanno dovuto lottare con i problemi legati agli infortuni per tutta la stagione, e che on quel senso hanno dimostrato un carattere eccezionale, è anche vero che la difesa è il vero punto chiave della rosa di Antonio Conte.

E i dati parlano chiaro, l’analisi del Corriere dello Sport si concentra sulla difesa partenopea, con anche un focus sul record europeo.

“La chiave del successo, finora, è stata proprio l’equilibrio: la tenuta in fase di non possesso e la capacità di blindare la porta collezionando quindici clean sheet, infatti, ha bilanciato un attacco non esattamente di- rompente come testimoniano i 52 gol realizzati (come il Bologna). Venti meno di quelli segnati dall’Inter L’ultimo turno di campionato è un po’ il simbolo di questo discorso: il Napoli a Monza ha fatto fatica a trovare il gol della vittoria, giunto al 72’, ma prima e dopo è riuscito a mantenere inviolata la porta per la quindicesima volta in questa stagione su 33 partite, quasi la metà: il segreto del successo”, scrive il quotidiano.

Napoli, il record europeo: numeri stratosferici

Numeri eccezionali che nessuno, a parte il Napoli, è riuscito a tenere nei 5 top campionati europei. Simbolo che Antonio Conte ed il Napoli stanno facendo qualcosa di straordinario.